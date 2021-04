Humánmeteo: tovább kínoz a hideg szerdán

Szerdán hidegfront jellegű hatás alakítja a helyzetet, az ilyenkor szokásoshoz képest jóval hűvösebb lesz, ehhez ráadásul erős, néhol viharos szél is társul. Reggel sokfelé fagyra ébredhetünk, napközben pedig hózápor is előfordulhat - nem szűnik meg tehát az előző nap kezdődött erős terhelés! A front utóhatásairól, illetve a szervezetünket továbbra is érő igénybevételekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A hideg és a szél miatt intenzív fejfájásra készülhetünk. Fotó: Getty Images

Reggel többen ébredhetnek sajgó végtagokkal, a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők számíthatnak fájdalmaik felerősödésére. Az országszerte élénk, erős szél hatására görcsös típusúfejfájásjelentkezhet, a legintenzívebben a Dunántúlon és az északkeleten élők körében. Az erős légmozgás ingerlékenységet, nyugtalanságot is okozhat, türelmetlenebbek lehetünk a gyerekekkel is, akik agresszívebbek, elevenebbek, sokszor nyűgösebbek is ebben a helyzetben.

Ha lehet, kerüljük a szabadtéri teendőket

A szabadtéri tevékenységeket is zavarhatja a szél, a pakolást, kinti programokat érdemes inkább a későbbi napokra időzíteni. Hűvös lesz, és a változékony, időnként felhősebb időben gyorsan ingadozhat az érzett hőmérséklet is. Helyenként szükség lehet az esernyőkre, ugyanakkor már a napvédelemre is gondolnunk kell, az UV-sugárzás ugyanis a napos időszakokban leégést okozhat a nagyon fehér, érzékeny bőrűeknek. A növények közül jelenleg a nyárfa és az éger szórják legintenzívebben a pollenjeiket, de a hűvös időnek, a csapadéknak és a változékonyságnak köszönhetően csak mérsékelt tüneteket okozhatnak.