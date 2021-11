Humánmeteo: tompa szerda ködfoltokkal

A szerda reggel frontmentes lesz, de újra többfelé párássá válik a levegő, köd is képződhet. A ködfoltok helyenként nehezen szűnnek meg, de délutánra a fátyolfelhők mellett szinte mindenhol napsütéses időben bízhatunk. A köd és a nagy napi hőingás sokak napját megnehezítheti. A kedvezőnek tűnő, de valójában igencsak megterhelő helyzet által kiváltható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Melegfront jellegű hatásokra számíthatunk, és a köd is okozhat néhol panaszokat. Fotó: Getty Images

Ez lesz szerdán

A meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a nyirkos időben a kopásos ízületi panaszokkal élők akár intenzívebb végtagfájdalmakat is tapasztalhatnak. Ha ön is ezt tapasztalja, akkor egy kímélő reggeli torna átmenetileg enyhíthet a panaszain, de a tünetek napról napra újra előjöhetnek. A testmozgás hatására élénkebbé, frissebbé is válhat. Emellett akkor is tapasztalhatja a tünetei fokozódását, ha légzőszervi megbetegedésekkel küzd. Amennyiben fokozottan érzékeny a melegedésre, akkor a napos, melegebb tájakon enyhébb vérnyomás-ingadozás jelentkezhet önnél, erre főleg a délelőtti órákban számítson. Emellett kissé fáradékonyabb is lehet a szokásosnál, alacsonyabb munkavégző-képességre, koncentrálási problémákra számítson. A nagy napi hőingással érintett részeken vérnyomáspanaszok is felléphetnek.

Magas a szállópor-koncentráció

A légszennyezettség tovább emelkedik, ezért a szabadtéri programok során lehetőleg kerülje el a nagyvárosokat, a forgalmas közlekedési csomópontokat. A szállópor légköri koncentrációja sokfelé meghaladja az egészségügyi határértéket. Az asztmások, a kisgyerekek és az idősek különösen veszélyeztetettek, velük lehetőleg ne sétáljon szennyezett levegőjű városrészekben. A közlekedésben a reggeli ködfoltok komoly baleseti forrást jelentenek: területükön hirtelen és jelentősen lecsökkenhet a látástávolság, a lecsapódó pára pedig csúszóssá is teszi az utat. Az ilyen esetekben haladjon lassan, kerülje a hirtelen fékezést, tartson nagyobb követési távolságot és fokozott figyelemmel közlekedjen az utakon! Időnként a napsütés is zavaró lehet, jó, ha van kéznél napszemüveg!