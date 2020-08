Humánmeteo: tikkasztó meleg kínoz

Szombaton humánmeteorológiailag megterhelő időre számíthatunk, a következő pár napban pedig fokozódik is a szervezetünket érő igénybevétel - figyelmeztet előrejelzésében a MeteoKlinika. Mint írják, a melegben egyre erősebb lehet az arra hajlamosak fejfájása és a migrénje is. Ez nem csoda, mivel napközben túlnyomóan napos, csapadékmentes idő lesz, s akár 34 fokig is melegedhet a hőmérséklet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) szerint pedig késő délutántól előbb az Alpokalján, majd a Dunántúl középső részein is erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok.

A hőséget a vízparton a legkönnyebb elviselni, de mindig ügyeljünk a fokozott fényvédelemre.

Fotó: Getty Images

A szívbetegek kerüljék a megterhelést

Szerencsére az éjszakák hoznak némi felfrissülést, a nagyvárosokban viszont hajnalra is kevésbé hűl le a levegő. Szombat éjjel 12 és 19 fok között alakulnak a hőmérsékletek, ezért jót tesz az éjszakai szellőztetés, ezzel is csökkenthetjük a minket érő hőterhelést, valamit a pihentetőbb alvásban is segít, és a nap folyamán is nehezebben, lassabban melegszik fel a lakótér. Az is segít, ha beárnyékoljuk az ablakokat, valamint napközben csukva tartjuk a nyílászárókat. Főleg a szívbetegeket és a vérnyomás-panaszokkal élőket viseli meg folyamatos meleg, ők egész nap kerüljék a megterhelő tevékenységeket.

Erős UV-sugárzás és növekvő pollenterhelés

A szabadtéri programoknak ugyan kedveznek majd a feltételek, de figyelni kell a hőségre, no és természetesen a megfelelő folyadékpótlásra. Fogyasszunk szénsavmentes ásványvizet, hűtött, alig cukrozott gyümölcsteát, limonádét, akár napi 3 litert is. Ebédre egy tányér hűsítő gyümölcs- vagy zöldségleves is jó megoldás, a forróságban a nehéz fogások a szokásosnál is jobban megterhelik a gyomrot, és rosszullétet is okozhatnak. A folyadékpótláson és a táplálkozáson túl ügyeljünk az UV-sugárzás elleni védekezésre is, hiszen annak mértéke a déli órákban eléri az erős fokozatot. A tűző napon akár 15-20 perc alatt is komoly bőrégést szerezhetünk, a vízpartokon pedig megsokszorozódik a sugárzásdózis a vízfelület fényvisszaverő hatása miatt. A napszúrás elkerülése érdekében viseljünk könnyű, világos színű fejfedőt, a ruházatunk is természetes anyagból készüljön. Mindezek mellett ügyeljünk arra, hogy a pollenterhelés is fokozódik, elsősorban a parlagfű pollenje okozhat intenzívebb tüneteket.