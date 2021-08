Kedden az előző nap érkezett hidegfront hatása érvényesül, országszerte jelentős és hirtelen változásra kell készülni. Gyakran lesz erősen felhős az idő, többfelé csapadék is várható, és a hőhullámot követően jelentős lehűlésre is számíthatunk. Lesz, ahol csak 21, 22 fok körüli délutáni hőmérsékleteket mérhetünk. A markáns front és a hirtelen lehűlés hatásairól, a leggyakoribb tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A hidegfront miatt sokaknak gyötrő lesz a kedd. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Izomgörcsök és rosszullét

A frontra érzékenyek egész nap tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket. Görcsös eredetű fejfájás, illetve átmenetileg erős migrén léphet fel, utóbbit a megerősödő szél is fokozhatja. Mindemellett izomgörcsök, hasi panaszok tapasztalhatóak, ingerültek, feszültek lehetünk egész nap. A vérnyomásproblémákkal élőknél rosszullét jelentkezhet, és a szívbetegek panaszai is erősödhetnek. Az ízületi panaszok ismét fokozódhatnak, most a kopásos eredetű bántalmak súlyosbodására kell készülni. Az esetleges zivatarok idején romolhat az asztmások állapota.

Jó hír az allergiásoknak

A parlagfű pollenkoncentrációja, csakúgy, mint a kenderféléké és a csalánféléké, csökken a hűvösebb, csapadékos időben. Az allergiás tünetek átmenetileg mérséklődnek.