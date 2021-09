Humánmeteo: szokatlanul meleg, bágyadt napunk lesz

Pénteken nem érkezik front a Kárpát-medence térségébe, kellemes időben lesz részünk. Délután a legtöbb helyen a 25 Celsius-fokot is eléri a hőmérséklet, így már-már nyárias időjárás lesz jellemző az egész országban. Egyre gyakrabban vehetjük azonban észre magunkon, hogy fáradtabbak, dekoncentráltabbak vagyunk. Az ilyenkor szokásosnál jóval melegebb idő miatt fellépő tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A szokásosnál fáradtabbak, dekoncentráltabbak lehetünk. Fotó: Getty Images

Ízületi fájdalmakat hoz a hűvös reggel

Mivel reggelente erősebben lehűl a levegő, a nap elején is jelentkezhetnek kellemetlen panaszok, főként az ízületi bántalmakkal élők komfortérzete romolhat. A napközbeni melegedés vérnyomás-ingadozást és keringési panaszokat válthat ki, délután pedig jelentősen felerősödhetnek a koncentrálási zavarok, ok nélkül is álmosság gyötörhet minket. A napsütés ugyanakkor némileg csökkenti majd ezeket a panaszokat.

Fejfájás és ingerlékenység a széltől

A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Ez az érzékenyebbeknél enyhébb fejfájást válthat ki. Sokakat érinthet továbbá az ingerlékenység is.

A parlagfű pollenje továbbra is nagyon magas koncentrációban van jelen a levegőben, ráadásul a napos, száraz időben még több virágport bocsátanak ki a növények. Az allergiásoknak egyáltalán nem kedvez ez a helyzet, ezért nekik nem tanácsos a délutáni órákban a szabad levegőn tartózkodni.