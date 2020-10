Humánmeteo: szokatlan idő lesz

Akár 22 fok is lehet szombaton, így elmondhatjuk, igazán kellemes, nyárias, ráadásul fontmentes időre van kilátásunk. Fronthatásra azonban így is számítanunk kell, mivel a felénk áramló meleg levegő az arra érzékenyek szervezetét megterhelheti. A melegfronti panaszok mellett, elsősorban délnyugaton intenzív tünetek is felléphetnek. Jó hír azonban, hogy most a szél nem ront a hőérzeten, emiatt igazán kellemes időben lehet részünk. Arról, hogy pontosan milyen melegfronti tünetekre számíthatunk, a Meteo Klinika frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Érdemes kihasználni a napsütést és felölteni a D-vitamin raktárakat. Fotó: Getty Images

Enyhe vérnyomásproblémák

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett fáradékonyság, szétszórtság, tompaság jelentkezhet. A közepes napi hőingás már okozhat enyhébb vérnyomásproblémákat az érintetteknél. Érdemes kihasználni a napsütést és felölteni a D-vitamin raktárakat, mert nagy szükség lesz rá az elkövetkezendő időszakban.

Az időjárás kedvez a szabadtéri programoknak, most kifejezetten javasolt minél több időt a szabadban tölteni. Nyugodtan szervezzünk hosszabb túrákat, kirándulásokat és az elmaradt kerti programokat is időzíthetjük erre a napra. A hő- és komfortérzet kellemes, de a megfelelő, évszakhoz illő öltözetről nem szabad megfeledkezni.