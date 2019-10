Humánmeteo: szokatlan idő jön

Szerdán frontmentes idő várható, napközben kellemes komfortérzetre számíthatunk - írja a Meteo Klinika. A reggel azonban hűvösnek ígérkezik, emellett foltokban párássá válik a levegő, a nyirkos és hideg időben erősödnek az ízületi panaszok: a kopásos bántalmakkal élők fájdalmai fokozódhatnak. Ha azonban egy könnyed átmozgatással indítjuk a napot, akkor enyhíthetjük a végtagfájdalmakat. A napsütés hatására gyorsan melegszik a levegő, délután kellemesen alakul a hőérzet. A nagy napi hőingás azonban okozhat némi kellemetlenséget a vérnyomáspanaszokkal és a keringési rendellenességekkel élőknek.

Kellemes komfortérzetre számíthatunk szerdán. Fotó: iStock

Ideális idő a szabadtéri programokhoz

A humánmeteorológiai és az időjárási helyzet is kedvez a szabadtéri programoknak, kirándulásoknak. A tiszta levegőn jólesik a séta, az ideális hőmérsékletű időben sportoláshoz, kiránduláshoz is könnyen kedvet kaphatunk. A sok napsütés hatására a hangulat, a közérzet is jelentősen javul, töltsünk tehát minél több időt a friss levegőn! A Dunántúlon megélénkülhet a légmozgás, valamint kissé változékonyabban alakul az idő: ez fejfájást válthat ki, de estére mérséklődnek a tünetek.

Vigyázzunk az utakon!

A közlekedők reggel néhol ködfoltokkal találkozhatnak, amelyek területén ajánlott lassabban vezetni a nagymértékben lecsökkent látástávolság miatt. Ezen kívül a napsütés is zavaró lehet, különösen az alacsony napállású reggeli és esti órákban. Az élénk légmozgás nyugaton csökkentheti kismértékben a menetstabilitást.