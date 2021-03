Humánmeteo: széltől fájhat a fejünk

Szerdán nem érkezik időjárási front, de a nagyon változékony, szeles idő sok panaszt okozhat. Tovább hűl a levegő, nagyrészt az ilyenkor szokásos átlag alatt alakul a hőmérséklet, az elkövetkező napokban pedig egyre többfelé visszatérnek a reggeli fagyok is. A megterhelő helyzet által kiváltott tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szerdán a változékony és szeles idő megviselheti a szervezetünket. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett országszerte erőteljesebben jelentkezhet vérnyomás-ingadozás, illetve gyakori fejfájásra is számítani kell. A keringési problémákkal élők körében akár rosszullétek is jelentkezhetnek, illetve romolhat az általános közérzetük. Az érintettek számára javasolt, hogy próbáljanak meg minél többet pihenni, de legalább kerülni a megerőltetőbb fizikai tevékenységeket.

h i r d e t é s

Egyelőre nem szűnnek azalvászavaroksem, és ez a következő napokban is jellemző lehet. A kialvatlanság az ingerlékenységet is fokozhatja, ami akár az egész napi tevékenységünkre rányomhatja a bélyegét. A szabadban csökkenő hőérzet és fokozódó megfázásveszély lesz jellemző. Ajánlott tehát a réteges, kellően meleg öltözet. A pollenszint délután ismét megemelkedik, az éger és a nyárfa virágpora is okozhat enyhébb panaszokat.