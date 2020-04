Humánmeteo: szeles vasárnap jön

A Meteo Klinika humánmeteorológiai előrejelzése szerint folytatódik a magasban zajló melegedés vasárnap, ami melegfront jellegű panaszokat válthat ki. Az érintettek alvászavarokat, kialvatlanságot tapasztalhatnak, illetve gyenge migrén is jelentkezhet náluk. A kellemetlen tünetek enyhítése érdekében javasolt - a járványhelyzet miatti korlátozásokat betartva - minél időt tölteni a szabadban, illetve ügyelni a helyes folyadékpótlásra.

Vasárnap többórás napsütésre számíthatunk. Fotó: Getty Images

A felhőzettől is függően ingadozó lesz az UV-sugárzás, az érzékeny bőrűek számára ugyanakkor már most is fontos a megfelelő fényvédelem. Ami pedig az allergiásokat illeti, ismét romlik a pollenhelyzet. Jelenleg a tiszafafélék és a nyárfa pollenje található meg nagy mennyiségben a levegőben.

Az autós közlekedésben az élénk szél csökkentheti a kisebb járművek menetstabilitását. Ezen felül a melegfronti jellegű hatás miatt szétszórtabbak lehetünk a megszokottnál, ezért érdemes időnként pihenőket tartani hosszabb utazások során.