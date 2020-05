Humánmeteo: szeles lesz a szombat

Szombaton nem érkezik front - írja a Meteo Klinika. Az szél viszont erős és élénk lesz, ezért az érzékenyeknél fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. A légmozgás emellett pár fokkal csökkenti a hőérzetet is, és kissé zavaró lehet a szabadban végzett pihenés során. A jelentkező keringési panaszok miatt stresszesek is lehetünk.

Fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. Fotó: Getty Images

Emellett tovább tart a változékonyság is, helyenként fülledt lesz a levegő. Amellett, hogy esernyő nélkül nem tanácsos elindulni otthonról, még ingadozó komfortérzetre is számíthatunk. Ha szívbetegek vagyunk vagy keringési problémákkal küzdünk, akkor a szabad inkább pihenjünk, és próbáljuk kerülni a fizikai megerőltetést. Ha hajlamosak vagyunk rá, akkor ingadozhat a vérnyomásunk is, illetve enyhébb rosszullétet is jelentkezhet.

Az UV sugárzás időben és térben is nagyon ingadozó lesz, de arra készüljünk, hogy a déli órákban a tartósabban napos tájakon eléri az erős fokozatot - ez a veszély elsősorban a Dunántúlon áll fenn. Használjunk legalább 30-as fényvédő szereket, a szemünket óvjuk UV-szűrős napszemüveggel.