Humánmeteo: szeles kedd jön

Keddre az előző napi front már elhagyja térségünket kelet felé, így reggel többen érezhetik magukat kipihentnek, frissnek. A nap is kisüt, változóan felhős időre lehet számítani, azonban az elmúlt időszakhoz hasonlóan ismét megerősödik, sőt, helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél. A hőmérséklet még mindig valamivel az átlag felett alakul. A frontok közötti helyzetben tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A szeles időben sokaknál jelentkezhet kellemetlenfejfájáskedden. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a front mögött a szeles időben kezdetben még egyre gyengülő hidegfronti hatás érvényesül. Ez főként a nap első felében lesz jellemző. Az erős, néhol viharos légmozgás hatására ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk, a gyerekek esetében is tapasztalhatunk feszültebb megnyilvánulásokat. Sokaknál jelentkezhet fejfájás is: a nap első felében még inkább görcsös jellegű fejfájás alakulhat ki az arra érzékenyek körében, délután pedig egy kis időre már a migrénesek tünetei erősödhetnek fel. Ez azonban csak estig lesz jellemző, ugyanis szerdán már ismét hidegfront fogja alakítani a légköri helyzetet.

Kedden napközben általában több órára kisüt a nap, ami a borongósabb hétfő után különösen jótékonyan hat a hangulatra, közérzetre. A hőmérsékleti értékek is viszonylag magasak, kora tavaszi hangulatú időre számíthatunk. Ha tehetjük, tegyünk egy sétát a szabadban: akár már fél óra szabad levegőn való elfoglaltság hatására is feltöltődhetünk energiával. A napfény segíti a D-vitamin-képződést, elűzi a rosszkedvet, emellett erősíti az immunrendszert is. Erre nagy szükség is van, hiszen a változékonyság nagyon igénybe veszi a szervezet ellenálló képességét, testünk hamar kimerül a megterhelő és gyakori frontátvonulások következtében.

Az erős szél ezúttal is negatív hatással lesz ugyanakkor a hő- és komfortérzetre. A szélvédett völgyekben viszont kellemesebb lehet a kint tartózkodás. Ami az allergiásokat illeti, a pollenterhelés sokfelé magas. Ismét egyre több a levegőben a mogyoró és az éger virágpora, de a tiszafafélék pollenjei is okozhatnak panaszokat.