Humánmeteo: szeles idő rontja el a vasárnapot

Vasárnap napközben az egyre naposabb, melegedő időben melegfront jellegű hatásra számíthatnak az arra érzékenyek. A tünetek az ország középső, nyugati és délnyugati részein jelentkezhetnek a legerősebben. Reggel még kifejezetten hideg lesz, többfelé fagyni is fog, de a délelőtt folyamán gyorsan felmelegszik majd a levegő, több órára a nap is kisüt. A melegedés még a következő pár napban is folytatódni fog. A szeles időszakhoz kapcsolódóan jelentkező tünetekről és az ehhez kapcsolható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szeles idő rontja el a vasárnapot. Fotó: Getty Images

Migrén és ingerlékenység jelentkezik

A szeles idő hatására elsősorban migrén léphet fel, főként az Alföld és a Dunántúl déli részén élők körében. A többfelé élénk, erős szél emellett ingerlékenységet, nyugtalanságot is kiválthat, még a kisgyermekeknél is.

A napokban gyakorivá válnak az alvászavarok, ezért napközben jellemző lesz a fáradtság és tompaság. A gyulladásos panaszok, például az ízületi gyulladások is erősödhetnek. A csökkent koncentrálóképesség az egész napra rányomhatja a bélyegét, de a napsütés kissé javíthatja a hangulatot.

Az átlagosnál melegebb lesz

A szél miatt alacsonyabban alakul a hőérzet, szélálló és réteges ruházatra lesz szükség a kint tartózkodás során, habár marad az évszakhoz képest átlagos, kissé melegebb idő. A szél zavarhatja is a kinti tevékenységeket - ezt mindenképpen vegyük figyelembe, ha szabadtéri programokat szervezünk.

A közlekedők dolgát a csökkent figyelem, a szétszórtság nehezítheti meg, az élénk, erős lökésekkel kísért oldalszél pedig tovább növeli a balesetveszélyt. Alacsony napállás idején a napsütés is zavaró lehet, vezessünk óvatosan.