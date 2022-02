Humánmeteo: szédülős szombat jön

Szombaton a kifejezetten frontokra érzékenyek nem tapasztalhatnak erős tüneteket, de általánosan elmondható, hogy több panasz is jelentkezhet a felhős, szeles időben. Az ország nagy részén fényszegény az idő, sok lesz a felhő, ez pedig befolyásolhatja a hangulatunkat és a közérzetünket is. Reggel pedig fagyok is előfordulnak, ami szintén okozhat kellemetlenségeket. A hidegfront mögötti helyzetben fellépő negatív hatásokról és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Sokakat gyötörhet fejfájás és szédülés

A fényszegény időben sokaknál jelentkezhet fáradtságérzet, kedvetlenség, illetve álmosságot, bágyadtságot is tapasztalhatunk. Akik gyakran szenvednek vérnyomáspanaszoktól, azok enyhébb tüneteket tapasztalhatnak, amik este sem mérséklődnek számottevően. Gyakori lehet aszédülésés a múló rosszullét is. Északon, északnyugaton lesz több napsütés, ott kevesebbeknél léphet fel ez a probléma.

Fejfájás, szédülés jelentkezhet sokaknál. Fotó: Getty Images

Mivel ez a nap is szeles lesz, a mostanában ilyen esetben tapasztalt fejfájása most is felerősödhet, ráadásul a migrénhajlam is fokozódik. Az érintettek pihenjenek sokat, és kerüljék a kávé, illetve a csokoládé fogyasztását is. Az ízületi panaszok felerősödésére is számítani lehet, egy reggeli átmozgató tornával mérsékelhetőek a fájdalmak, a testmozgás pedig segít abban, hogy könnyebben induljon a nap.

Szeles, hűvös időre számíthatunk, ha nem öltözünk fel megfelelően, könnyen megfázhatunk. A szél csökkenti a hőérzetet, réteges öltözet szükséges, a napi vitaminpótlásról pedig feltétlen gondoskodjunk ezeken a változékony napokon. A frontok és a szél miatt tisztult a levegő, a káros anyagok felhalmozódása most nem várható. A közlekedést erős széllökések nehezíthetik.