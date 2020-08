Humánmeteo: szédítő meleg jön

Pénteken front nem érinti a Kárpát-medence térségét. Ugyanakkor sokfelé panaszt okozhat a 30 fok fölötti hőmérséklet, elsősorban az idősek és a szívbetegek számára lehetnek nehezebbek a délutáni órák - olvasható a Meteo Klinika előrejelzésében. A mélyebb völgyekben, ahol éjszaka jobban lehűl a levegő, érdemes éjjelente jól kiszellőztetnie a lakást, az oxigéndús levegőben azalvásegyébként is nyugtatóbb, pihentetőbb lehet.

A melegre érzékenyek az esti vagy a reggeli órákra időzítsék a megterhelőbb tevékenységeket: a bevásárlást vagy a kerti munkát. De akár ilyenkor tehetünk egy rövid sétát is, vagy egyszerűen csak levegőzzünk egyet a teraszon felfrissülés céljából. Fontos a sok folyadék fogyasztása is, a víz mellett friss gyümölcslevesekkel is hűsíthetjük magunkat.

A déli órákban ne feküdjünk ki a napra! Fotó: Getty Images

A déli órákban erős UV-sugárzás várható, ez ellen magas faktorszámú fényvédőkkel óvhatjuk a bőrünket, a vízpartokon és strandolás közben pedig legyünk még óvatosabbak! 11 és 15 óra között húzódjunk árnyékba - ott is lehet barnulni, ráadásul egyenletesebb, egészségesebb színt kaphatunk így. Az allergiások szabadtéri programok szervezésekor vegyék figyelembe, hogy a pollenterhelés magas, a parlagfű is napról-napra egyre intenzívebb tüneteket okozhat!

Aki volán mögé ül, tartson magánál napszemüveget, mert időnként elvakíthatja az erős napsütés. A napon álló autóban soha ne hagyjunk kisgyereket, állatot vagy más élőlényt, mert pillanatok alatt felforrósodhat az utastér!