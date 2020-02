Humánmeteo: sokkal melegebb lesz a szokásosnál

Kedden még nem érkezik fölénk front, de az időjárás-érzékenyek így is kifejezetten megterhelő napra készüljenek - figyelmeztet a MeteoKlinika. Humánmeteorológiai előjelzésük szerint, az erős délies áramlással az évszakos átlagnál több, mint 10 fokkal melegebb levegő érkezik fölénk, amely fokozott terhelést jelent.

Az erős melegedés melegfrontra jellemző tüneteket eredményez, nagyon gyakori lesz a migrén, a fáradékonyság. Az említett tünetek következtében csökken a teljesítőképesség, ez jelentősen ronthat a munkahelyi vagy iskolai teljesítményen. A fokozott fáradtságérzet és a tompaság az utakon is komoly veszélyt jelent, megnő a reakcióidő, a gyalogosok és a gépjármú vezetők egyaránt figyelmetlenebbek.

Görcsösfejfájáskínozhatja az arra hajlamosokat. Fotó: Getty Images

Egy séta jót tehet

A meleg levegőt szállító déli, délnyugati irányú szél megerősödik, ez pedig még inkább fokozza a tüneteket, valamint ingerlékenységet és nyugtalanságot okoz. A tünetek mérséklése érdekében fogyasszunk több folyadékot és próbáljuk meg tudatosan is kerülni a stresszes helyzeteket.

Szabadtéri tevékenységeknek kedvez az időjárás, érdemes akár hosszabb időt a friss levegőn tölteni. Egy hosszabb séta vagy a szabadban végezett sportolás jót tehet, hiszen most a légszennyezettség is lecsökkent.

A hő- és komfortérzeten a megerősödő szél ront, de a sok napsütés jót tesz a hangulatnak. Az előttünk álló megterhelő napok előtt nem szabad megfeledkezni azimmunrendszermegerősítéséről sem, fogyasszunk naponta több alkalommal gyümölcsöt és zöldséget, emellett fokozzuk a napi C-vitamin bevitelt.