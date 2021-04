Humánmeteo: sok kellemetlen percünk lesz szerdán

Holnap ismét a melegfrontra érzékenyeknek lehet nehezebb napjuk. A talaj közelében a melegedés nem mindenhol tud érvényesülni, helyenként párás, csapadékosabb idő okoz kellemetlen tüneteket. A szél nem lesz zavaró, de a felhős időben a hőérzet ingadozhat. A tartós fronthatás sok kellemetlen percet okozhat egész nap. Az aktuális légköri helyzet hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Sok kellemetlen percünk lesz szerdán. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett arra is számítani kell, hogy reggel az ízületi problémákkal élők végtagfájdalmakkal ébredhetnek, melyeken segíthet egy rövid reggeli torna. Emellett migrént is tapasztalhatunk, és mivel ez tartósan fennáll, az egész napunkra negatívan hathat. Fáradtságérzet, tompaság, koncentrálásbeli panaszok is fellépnek. Az emésztésünket ne terheljük meg, válasszunk könnyű, kevésbé fűszeres fogásokat.

Az allergiásoknak ezt kell tudniuk

A szabadtéri programoknak nem kedveznek a feltételek, többfelé lehet eső. A csapadékmentes tájakon azonban érdemes némi időt kint tölteni, a napsütéses időszakokban kifejezetten kellemesen alakul a komfortérzet. A nyírfa már egyre többfelé okoz panaszokat szerte az országban, a leggyakrabban tüsszögés, orrfolyás, szemkönnyezés jelentkezik. Emellett a nyárfára, és a gyertyánra érzékenyek tünetei is megszaporodhatnak. A száraz délutáni órákban van a legtöbb virágpor a levegőben, ilyenkor érdemes inkább zárt térben tartózkodni, és amikor hazaértünk, lecserélni az utcai ruházatot. A csapadékos tájakon jobb lesz a pollenhelyzet.

h i r d e t é s

A közlekedésnél erre figyeljünk

A közlekedők türelmetlenebbek, ingerültebbek a szokásosnál, valamint a fáradtság, kábaság is növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. A nedves útszakaszokon megnövekszik a féktáv, tartsunk nagyobb követési távolságot!