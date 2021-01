Humánmeteo: sajgó tagokkal ébredhetünk kedden

Kedden ködfoltok és pára is képződhetnek reggelre, ezért sokféle kellemetlen tünetet tapasztalhatunk a nyirkosan induló reggelen. Egyre nagyobb területen válik párássá a levegő a hajnali órákban, így többen ébredhetnek sajgó végtagokkal, erős ízületi fájdalmakkal. Keleten eső is várható. A nyirkosság azonban napközben fokozatosan megszűnik, és többórás napsütésnek is örülhetünk. A változékonyság gyengíti az immunrendszert, így nő a megbetegedések esélye - az országos fertőzésveszélyeket részletesen bemutató térképet a Meteo Klinika weboldalán böngészheti át.

A nyirkos idő felerősítheti az ízületi fájdalmakat. Fotó: Getty Images

Támadnak a kínzó görcsök

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a tartósabban borús, szürke tájakon rossz hangulat, levertség lép fel többeknél, a görcshajlam is fokozódhat. Hajnalban a nyirkosság tovább ront a hőérzeten, ráadásul a kórokozók is könnyebben terjednek, fokozódik tehát a megfázás, a megbetegedés veszélye. Fogyasszunk minél több friss zöldség- és gyümölcsfélét, a szezonját élő sütőtök értékes ásványianyag- és vitamintartalommal bír.

A napos időszakokban kedvezően alakul a közérzet és a hangulat, érdemes szabadtéri tevékenységeket végezni. A hőmérséklet itt pár fokkal az átlagos felett alakul, a hőérzet csak kissé ingadozhat. Napközben ugyan az átlag felett lesz a hőmérséklet, de a hőérzeten az élénk szél valamelyest ront. A napsütéses időszakokban érdemes némi időt kint tölteni. A levegőminőség azonban tovább romlik.