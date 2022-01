Pénteken időjárási front nem érkezik térségünkbe, de marad az ilyenkor szokásos átlag körüli, hideg idő, reggel országszerte fagyra, néhol akár -10 fok körüli hidegre kell készülni. Napközben az élénk szél is okozhat panaszokat, elsősorban a Dunántúlon ronthat a komfortérzeten. A vérnyomás-ingadozás pedig országszerte jellemző lehet. A téli humánmeteorológiai helyzethez köthetően jelentkező tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Átmeneti csupán az enyhülés

Amennyiben vérnyomás-ingadozás vagy migrén gyötört minket az elmúlt időszakban, átmenetileg némi javulást érezhetünk, de úgy tűnik, ez csak egy napig fog tartani. Ha pedig a fokozottan érzékenyek csoportjába tartozunk, akkor a hideg időben most is a hidegfrontéhoz hasonló tünetek léphetnek fel.

Sokaknál léphetnek fel többek között ízületi bántalmak és keringési panaszok. Fotó: Getty Images

Reggel helyenként keményebb fagyra számíthatunk, országszerte előfordulhatnak kopásos jellegű ízületi fájdalmak. A sajgó testrészeket mindig tartsuk állandó hőmérsékleten, védjük a hideg levegőtől. Az előbb említett, fokozott érzékenység esetén enyhébb izomgörcsöket is tapasztalhatunk. A téli időszakban sem szabad megfeledkezni a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztásáról, ami lehet tiszta víz, de akár meleg leves is.

A napos időszakokat használjuk is ki, a szabad levegőn végzett séta, kirándulás során feltöltődhetünk energiával. A fagyos reggelen különösen alacsonyan alakul a hőérzet, öltözzünk fel jól, és napközben is elkél a sapka, sál, kesztyű. A gyerekek esetében fordítsunk még ennél is nagyobb gondot a megfázás elleni védelemre, több rétegű ruházattal, vastag talpú csizmával óvja őket a hidegtől.

A levegőminőség az átkeverés hatására javult, de egyes széltől védett körzetekben a szálló por mennyisége még mindig meghaladhatja az egészségügyi határértéket.