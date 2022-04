Humánmeteo: rosszullétet okozhat a melegedés

Szerdán a melegfrontra fokozottan érzékenyeknek lehet nehezebb napjuk. A fülledtség továbbra sem szűnik meg teljesen, kevesebb helyen, de még előfordulhatnak záporok. A hőmérséklet napról napra emelkedik, a melegedéshez köthetően pedig tartós tünetekre számíthatnak az arra érzékenyek. A lehetséges panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szerdán a kezdődő felmelegedés sokaknál kellemetlen panaszokat okozhat. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy reggel az ízületi problémákkal élők végtagfájdalmakkal ébredhetnek, a kopásos eredetű ízületi panaszok felerősödése jellemző ebben a helyzetben. Napközben a növekvő hőingás és a változékony, alapvetően párás idő válthat ki tüneteket. Nehézlégzés és rosszullét most is előfordulhat, habár az elmúlt napokhoz képest valamelyest ritkábban.

A magasban zajló változások kedvező feltételeket teremtenek a migrénes fejfájásnak, illetve a fáradékonyság és a dekoncentráltság is egyre gyakoribb tünet lehet. A gyulladások fokozódhatnak, az emésztőrendszert is nagyobb terhelés éri. Ami az allergiásokat illeti, a nyírfa már egyre többfelé okoz panaszokat szerte az országban, a leggyakrabban tüsszögés, orrfolyás, szemkönnyezés jelentkezik. Emellett a nyárfára és a ciprusfélékre érzékenyek tünetei is felerősödhetnek. A száraz délutáni órákban van a legtöbb virágpor a levegőben, ilyenkor érdemes inkább zárt térben tartózkodni.