Humánmeteo: rosszullét és légszomj szombaton

Szombaton nem érkezik front a térségünkbe, de az időjárás-érzékenyek helyzete ettől függetlenül nem lesz könnyű. A változékonyság, az ingadozó hőmérséklet és a fülledt, párás levegő külön-külön is kellőképpen megterhelő tud lenni, együtt pedig kimondottan nagy igénybevételt jelentenek még az egészséges szervezetnek is. A tünetek keleten lehetnek markánsabbak. Az ilyenkor szokásosnál hűvösebb időszak a szervezetünk védekezőképességét is igénybe veszi: hogy pontosan hol mekkora a fertőzésveszély az országban, azt megnézheti a Meteo Klinika térképén.

Romolhat a szívbetegek komfortérzete

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett ilyenkor a legtöbben - legyünk akár idősebbek, akár fiatalabbak - rosszullétet és légszomjat tapasztalhatnak, emellett az arra hajlamosaknak felerősödhetnek a keringési panaszai, és a szívbetegek komfortérzete is romolhat. A megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés és a gyomrot kímélő étkezés nagyon fontos, de sokszor nem elég.

Még azokat is meggyötri a szombat, akik egészségesek. Fotó: Getty Images

Zivatarok idején romolhat az asztmások állapota, ők, ha lehet, pihenjenek ilyenkor le. A szabadban ingadozó lesz a hő- és komfortérzet, az esernyőkre is szükség lehet; a kinti programok során változékonyságra kell készülni. A napsütéses időszakokban a déli órákban az UV-sugárzás eléri a nagyon erős fokozatot, de többfelé a felhős időben nem kell leégéstől tartani.

A közlekedés során erre figyeljünk

A pollenterhelés átmenetileg mérséklődött, de a melegebb tájakon fokozódhat a növények pollenszórása: a fenyőfélék és a pázsitfűfélék virágpora van jelen nagyobb mennyiségben a levegőben. A közlekedést erős oldalszél nehezítheti, az utakon pedig ingerlékeny, türelmetlen sofőrökkel találkozhatunk. Helyenként záporoktól válhat nedvessé az útburkolat, néhol zivatar is lehet, ezeken a területeken megnövekszik a féktávolság, ajánlott lassabban és körültekintőbben vezetni!