Humánmeteo: rosszul lehetünk a hőségtől

Kedd délelőtt csak kevés felhő zavarja meg a napsütést, csapadék nem várható. Nyugaton délután már gomolyfelhők jelennek meg, de estig nem kell esőre készülni. A rekkenő hőségben jelentkező tünetekről és a védekezésről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Nő egy ivókútnál Szegeden. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Nagy hőterhelés éri a szervezetünket

A 35 fok feletti hőmérsékleti tartományt nehezen viseljük majd, főleg az idősek és a krónikus betegek lehetnek rosszul. Azonban a kisgyerekek is fokozottan veszélyeztetettek, hiszen sokszor még nem működik jól a hőszabályozásuk.

Erre figyeljünk

A kánikula idején fontos a nagy mennyiségű folyadék fogyasztása, de lehetőleg ne a cukros, koffeines és alkoholos italokkal próbáljuk oltani a szomjunkat. Kerüljük a nagyobb megterhelést, és vízparton se legyünk tartósan a tűző napon a déli órákban, mert fokozott a napszúrás veszélye. Nagyon magas, helyenként extrém UV-sugárzási értékekre is készüljünk, gondoskodjunk bőrünk és szemünk védelméről.

A hőség a közlekedőkre nézve is nagy veszélyt jelent. A tikkasztó meleg hatására ugyanis lassulnak a reflexek, romlik a figyelem, és gyakran nő a türelmetlenség is, ami agresszivitásba is átcsaphat. Vezessünk óvatosan és mindig tartsunk magunknál egy palack vizet.