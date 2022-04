Humánmeteo: rosszul indul a hét

Hétfőn a magasban zajló melegedés melegfrontra jellemző tüneteket válthat ki az arra érzékenyeknél. A reggel hidegen, fagyosan indul, és napközben is több fokkal az átlag alatt alakul a hőmérséklet: többnyire még 10 fok alatt maradnak a maximumok - írja a Meteo Klinika.

Egyetlen jó hír, hogy melegszik az idő. Fotó: Getty Images

Reggel a hideg területeken a kopásos ízületi bántalmak erősödhetnek fel, ezen kívül a gyulladásos eredetű végtagfájdalmak is fokozódhatnak kissé, így a kímélő reggeli tornára, az ízületek átmozgatására többeknek szüksége lehet. A szél helyenként erős lesz, és ez sokaknál fejfájást, ingerültséget, nyugtalanságot okozhat. A leggyakrabban tapasztalt tünet a migrén lehet, akár már reggel is ébredhetünk így, ha hajlamosak vagyunk rá. Ebben az esetben egész nap kerüljük a kávé és a csokoládé fogyasztását, és próbáljuk meg kímélni magunkat, amennyire csak lehet.

Nem csoda, hogy szervezetünk egyre nehezebben reagál a hirtelen és gyakori időjárás-változásokra. Ez egyáltalán nem meglepő. Annyi frontban volt részünk az elmúlt időszakban, egészen pontosan négy napban, hogy ezt még akkor is megérezné, ha az úgymond "egészséges", nem időjárás-érzékenyek csoportjába tartozunk. A következő napokban ebben a tekintetben javulás várható.

A melegedő időben akár egyik napról a másikra is hirtelen megugorhat a pollenkoncentráció - jelen esetben főként a ciprusfélék és a nyárfa virágporának esetében lehet erre számítani. A napos, meleg délutánokon tapasztalhatjuk legerősebben a kellemetlen tüneteket. Orrfolyás, tüsszögés, könnyezés, illetve a szem viszketése is jellemző lehet, a panaszok a napokban már intenzíven is jelentkezhetnek. Ha érintettek vagyunk, mossunk hajat gyakrabban, a ruhákat, ágyneműket ne szellőztessük a szabad levegőn, és kerüljük a tejtermékek fogyasztását is.