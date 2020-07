Humánmeteo: rossz közérzetet hoz a szombat

Front nem érkezik, de ez önmagában még nem jelent kedvező időt. Ugyan nem várható hőség, a magas páratartalom hatására azonban több fokkal melegebbnek érezheti a levegőt, mint amilyen az valójában - olvasható a Meteo Klinika előrejelzésében. A fizikai munka során hamarabb elfáradhatunk, légszomj, rosszullét is jelentkezhet. Az idősek, a keringési panaszokkal élők és a szívbetegek is pihenjenek sokat, különösen a legmelegebb déli órákban, a megerőltető tevékenységeket, például az intenzívebb sportolást is inkább halasszák későbbre. A zivatarok idején az asztmások állapota romolhat, ezért tartózkodjanak zárt térben a vihar elvonulásáig!

A tartós terhelés ellen átmenetileg könnyű étkezéssel is védekezhetünk, együnk a hétvégén sok salátát, friss zöldségfélét és gyümölcsöt, de lehetőleg kerüljük a hüvelyeseket, a káposztát és a karalábét is. A húsok közül inkább a szárnyasokat részesítsük előnyben, illetve hal is gyakrabban kerüljön az asztalra. Desszertként is gyümölcsöket, gyümölcssalátát fogyasszunk, mérsékeljük a cukorfogyasztásunkat.

Front nem érkezik holnap, de a fülledtség megterheli a szervezetünket. Fotó: Getty Images

A csapadék és a változékony idő jót tett az allergiásoknak, a legtöbb helyen ugyan csak kissé, de csökkent a pollenterhelés. Jelentős romlás nem várható még egy ideig, a mostanában a legtöbb panaszt okozó pázsitfűfélék és csalán virágporának légköri koncentrációjában sem számíthatunk további dúsulásra, habár mennyiségük eléri a magas szintet.

Autóba csak akkor üljünk, ha nagyon muszáj, az utakon ugyanis a türelmetlenség mellett a figyelmetlenség és a kialvatlanság is nagy problémát jelenthet, mindez pedig a veszélyes időjárási körülményekkel párosulva rendkívül megnöveli a balesetveszélyt. A vízátfolyásokra különösen ügyeljünk, a nedves burkolaton megnövekszik ugyanis a féktávolság. Az átmenetileg megerősödő szél rontja a menetstabilitást.