Humánmeteo: rossz hír az ízületeknek

Szombaton nem érvényesül fronthatás, reggel azonban még a hűvös, nyirkos levegő okoz különféle humánmeteorológiai panaszokat. Többfelé ködfoltok képződnek, a derült körzetekben pedig erősebben lehűl a levegő. Délután sokfelé kisüt a nap, kissé javul az idő. Azonban nem csak reggel, hanem ezt követően is felléphetnek különféle erősségű tünetek! A nyirkos idő és az ezzel párhuzamosan zajló változások hatásáról és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szombaton fokozódhatnak a kopásos ízületi bántalmak. Fotó: Getty Images

Görcsös fejfájás

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a kopásos ízületi bántalmakkal élőknek sajoghatnak a végtagjaik, ízületi fájdalmak jelentkezhetnek. A tüneteket enyhítheti, ha az érintett testrészeket folyamatosan melegen tartja, illetve ébredéskor kissé átmozgatja, megtornáztatja. A fejfájás a fokozottan érzékenyek körében lehet gyakori: most a görcsös eredetű bántalmak erősödhetnek fel, illetve akár ingerlékenyebb is lehet a megszokottnál. A türelmetlenség, izgatottság nem tesz jót a közérzetének sem. Az étkezés során reggel részesítse előnyben a melegítő ételeket: ilyenkor jobban kívánjuk a meleg teákat, melyek a most háttérbe szorult, ám nem kevésbé fontos folyadék-utánpótlásról is gondoskodnak. A viszonylag nagy napi hőingás a vérnyomás-ingadozást okozhat abban az esetben, ha erre hajlamos.

A párás hideg a hőérzeten is ront, és ezt leszámítva is hűvösen indul a nap. Könnyen megfázhat, a kórokozók terjedésének is kedveznek a körülmények, ezért fontos, hogy rétegesen, vastagon öltözzön fel. A napsütés ellenére is hűvös lesz, így napközben is elkél a vastagabb öltözet. A szélvédett völgyekben a nyugalomba jutott levegőben a szállópor koncentrációja is megemelkedhet a reggeli órákban, különösen a nagyvárosok forgalmasabb csomópontjaiban, ha teheti, kerülje el ezeket a részeket.