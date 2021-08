Humánmeteo: rossz hatással lesz ránk a hidegfront

Holnap országszerte hidegfronti hatás érvényesül. A déli megyékben élők tapasztalják majd meg legkésőbb az ehhez köthető panaszokat, ott ugyanis a nap nagy részében 30 foknál magasabb maximumokat mérhetünk. Máshol már a nap elejétől elkezd erősen megnövekedni a felhőzet, és többfelé záporok, zivatarok alakulnak ki, amelyeket erős szél kísérhet. A frontátvonulásos helyzetben érzékelhető tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Holnap érkezik a hidegfront. Fotó: Getty Images

Nagy terhelés éri a szívbetegeket

Az arra érzékenyeknél görcsös eredetű fejfájás, izom- és hasi görcsök jelentkezhetnek, amik még este is fennállhatnak. Ingadozhat a vérnyomás, és még a kevésbé érzékenyeknél is felléphet szédülés, rosszullét. A fronthatás mellett az élénk, olykor erős szél is kellemetlen tüneteket válthat ki. Hatására ingerlékenység, nyugtalanság léphet fel, ok nélküli feszültséget tapasztalhatunk, és a gyerekek is izgágábbá, nehezen kezelhetőbbé válhatnak. A szívbetegeket különösen nagy terhelés éri, de a hirtelen változás erős igénybevételt jelent még az egészségeseknek is.

Az UV-sugárzás időben és térben gyorsan ingadozhat, a változékonyság miatt viszont jelentősen csökken a leégésveszély. Inkább csak a keleti területeken élőknek lesz elengedhetetlen a magas faktorszámú fényvédő szerek használata.