Humánmeteo: rendkívül megterhelő lesz a csütörtök

Csütörtökön napközben még nem ér el minket markáns front, de a légkörben zajló változások intenzív melegfronti tüneteket okozhatnak az érzékenyeknél. A szelet sokfelé erős és viharos lökések kísérik, mikörben több helyen is 20 Celsius-fok feletti értékeket mérhetünk. Ez a helyzet már önmagában is nagyon megterhelő lenne, de estére még egy hidegfront is megérkezik. Az összetett légköri változásokhoz köthetően jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Estére hidegfront is érkezik, erős panaszokra számíthatunk. Fotó: Getty Images

Migrén is gyötörhet minket

A változékony idő miatt sokan fejfájást és migrént tapasztalhatunk, de fokozódhatnak a gyulladásos panaszok is. Amennyiben vérnyomásproblémákkal küzdünk, akkor rosszullét is jelentkezhet nálunk, különösen akkor, ha az ország délnyugati vagy délkeleti területein élünk. Azt is észrevehetjük továbbá, hogy csökken a teljesítőképességünk, figyelmetlenebbé válhatunk, és koncentrálási problémák is jelentkezhetnek. Ilyenkor ajánlott mozogni egy keveset, például tenni egy rövid sétát a friss levegőn.

h i r d e t é s

Estére megérkezik a hidegfront

Estefelé északnyugaton már hidegfront okozhat panaszokat, erősödhetnek a görcsös bántalmak. A változákony idő egyébként minden szervezet számára megterhelő, de különösen a szívbetegek tapasztalhatnak erőteljesebb igénybevételt.