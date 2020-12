Humánmeteo: rendkívül megterhelő kedd jön

Melegfront érkezik az országba kedden, mely intenzív tüneteket okozhat az arra érzékenyeknél. Ugyan most még csak kissé emelkedik a hőmérséklet, de az eső és a helyenként megélénkülő szél is fokozhatja a panaszokat. A fronttal terhelt, csapadékos idő ráadásul gyengíti az immunrendszert, a bővebb kockázatok megismeréséhez kattintson a Meteo Klinika fertőzésveszély térképére.

Az eső és a helyenként megélénkülő szél is fokozhatja a panaszokat. Fotó: Getty Images

Ingerlékenyek lehetünk

A nyirkos és párás időben sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. Amennyiben vérnyomásproblémákkal élőknél vérnyomás-ingadozás, rosszullét is jelentkezhet, különösen a délnyugati és a délkeleti területeken. Azt is észrevehetjük, hogy csökken a teljesítőképességünk, koncentrálási problémák léphetnek fel. Az élénk légmozgás nyugtalanságot, ingerlékenységet is kiválthat, a gyerekek ilyenkor gyakran élénkebbek a megszokottnál, olykor kezelhetetlenné is válhatnak. A figyelmetlenséghez, nyűgösséghez ráadásul többeknél kialvatlanság is párosul, így összességében elmondható, hogy egy rendkívül megterhelő napnak nézünk elébe.

A párás, nyirkos időben alacsony a hő- és komfortérzet, nagy a megfázásveszély. Amennyiben nem szükséges, ne töltsünk hosszabb időt a szabad levegőn.