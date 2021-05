Humánmeteo: próbára tesz a szokatlan meleg kedden

Holnap az élettani helyzetet még mindig az átlagosnál több fokkal melegebb, nyárias idő határozza meg. Csapadék nem lesz, a hőmérséklet pedig akár a 28, 30 fokot is elérheti. Napok óta tart az ilyenkor szokatlan meleg, amihez élénk szél is társul, így sokaknál már hosszú ideje állhat fenn makacs fejfájás, migrén. A meleget nem mindenki viseli jól, a szervezetünk védekezőképességét is próbára teszi, éppen ezért fontos tudni, hol mekkora a fertőzésveszély az országban. Nézze meg a részleteket a Meteo Klinika térképén!

Alvászavar, tompaság, fáradtság

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett érdemes kiemelni, hogy a kisgyerekeknél is nyugtalanság jelentkezhet, kötekedőbbek lehetnek, többet veszekedhetnek. A már említett migrén sokaknál felerősödhet, emellett többen tapasztalhatnak alvászavarokat, napközben pedig fáradtságot, tompaságot. A vérnyomáspanaszokkal élők nehéz időszakra készüljenek, az ő tüneteik egész héten intenzívek lehetnek.

A vérnyomáspanaszokkal élőknek különösen oda kell figyelniük magukra. Fotó: Getty Images

Az UV-sugárzás erős lehet

Fontos a sok folyadék fogyasztása, testtömegtől függően napi 2-3 liter szénsavmentes ásványvízre van szükségünk, azoknak pedig, akik hajlamosabbak az izzadásra, ennél is többre. Az erős szél miatt kissé romlik a hő- és komfortérzet, de a sok napsütés ellensúlyozza ezeket a kellemetlenségeket. Érdemes minél több időt a friss levegőn tölteni, a déli órákban viszont húzódjunk árnyékba, az UV-sugárzás ugyanis ilyenkor eléri az erős szintet: akár már 20 perc alatt leéghetünk. Az érzékenyebb bőrűek minimum 40-es, mások 30-as faktorszámú fényvédő szereket használjanak.

Erre figyeljenek az allergiások

A pollenérzékenyek helyzete sem könnyű. A platán, a nyírfa, a gyertyán és a kőris okozta erősebb tünetek mellett már a tölgyre és a fűzre allergiásoknál is jelentkezhet orrfolyás, tüsszögés, nyálkahártya-irritáció. Panaszaik mérséklése érdekében az allergiásoknak érdemes figyelniük néhány dologra: ne szellőztessék az ágyneműt a szabad levegőn, fogyasszanak kevesebb húsfélét és tejterméket, és inkább kora reggel vagy este sétáljanak, amikor kisebb a levegőben lévő pollenek mennyisége. A közlekedés során is legyünk óvatosak, a meleg miatt ugyanis a sofőrök szétszórtabbak, ingerlékenyebbek lehetnek az utakon.