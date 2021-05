Humánmeteo: pihentető lesz a péntek

Pénteken nem érkezik front hazánk térségébe, és amennyiben nem tartozunk a fokozottan érzékenyek körébe, akkor nem is tapasztalhatunk erős panaszokat. Ezen a napon pihentetőbb, markáns hatásoktól mentes időre számíthatunk, sok napsütésre van kilátás. A napos időben a hőmérséklet is a kellemes, 20 fok körüli tartományba emelkedik, és ugyan időnként megélénkül a szél, a hőérzet nem romlik számottevően. A nyugodtabb idő azonban csak átmeneti, estétől kissé romlik az élettani helyzet. A hirtelen melegedésnek is vannak azonban negatív hatásai, erről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Kiváló idő lesz a kertészkedéshez, csak a fényvédelemről ne feledkezzünk meg. Fotó: Getty Images

A vérnyomás-ingadozás is helyreállhat

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett észrevehetjük, hogy az előző napokhoz képest jelentősen javul a munkavégző- és a fizikai teljesítőképességünk. Most bátran belefoghatunk nagyobb erőfeszítést igénylő feladatokba is, és egyébként is jellemző lesz a jobb kedélyállapot, hangulat. Megszűnhet az esetleges vérnyomás-ingadozásunk is. Ha azonban az átlagnál érzékenyebben reagálunk a melegedésre, akkor előjöhet a migrénünk, és kissé fáradékonyabbak is lehetünk a megszokottnál, illetve koncentrálási problémákat is tapasztalhatunk.

A szabadban kellemes lesz a hőérzet és a komfortérzet, érdemes minél több időt a friss levegőn tölteni. A kerti munkákra is kiváló alkalom nyílik. A napsütés jótékony hatással van az immunrendszerre is, érdemes minél több időt a szabadban tölteni. Arra azonban ügyeljünk, hogy a déli órákban igen veszélyes az UV-sugárzás, többfelé elérheti akár a 6-os, erős fokozatot is. Magas faktorszámú naptejjel védjük saját és gyermekeink bőrét is; jó tanács, hogy árnyékban is lehet barnulni, ezzel elkerülhető a napégés veszélye.

Az allergiahelyzetben fokozatos, gyors romlás várható. Ebben az időszakban a pázsitfűfélék és a tölgy okozhatják a legtöbb és legintenzívebb panaszt: erre érzékenyként orrfolyást, szemviszketést, könnyezést tapasztalhatunk - mindenképpen kerüljük most a tejtermékek fogyasztását. Hasznos, ha gyakrabban porszívózunk, és a lakást is csak a reggeli, vagy a koraesti órákban érdemes átszellőztetni.