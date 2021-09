Humánmeteo: panaszokat okoz a szokatlan meleg

Nem érkezik szerdán időjárási front a térségünkbe, a felhőzet azonban megnövekedhet. A hőmérséklet országszerte 25 Celsius-fok felett, néhol pedig 30 fok körül alakul, csapadék csak kevés helyen fordulhat elő. Az átlagosnál jóval magasabb hőmérséklet okozza most a legtöbb panaszt. A rendkívül magas hőmérsékletű időben jelentkező tünetekről és az alkalmazható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Migrént, illetve koncentrálási problémákat is okozhat a szokatlan meleg.

Fotó: Getty Images

Kialvatlanság és vérnyomás-ingadozás jellemzi a napot

Akik nem tartoznak a fokozottan érzékenyek közé, azoknak kifejezetten pihentető időben lesz részük. Akik viszont az átlagosnál érzékenyebben reagálnak a tartós és szokatlan melegre, azok migrént, illetve koncentrálási problémákat is tapasztalhatnak, ez pedig ronthatja kissé a komfortérzetet is. Többen észlelhetnek alvászavarokat, ennek következtében napközben kialvatlanságot, fáradtságot is.

A napi teendők elvégzése közben figyelmetlenség fordulhat elő, ezért időnként érdemes mozogni egy keveset, például egy rövid sétát tenni a friss levegőn. A koncentrálási nehézségek napközben többször megakaszthatják a mindennapi tevékenységekben, ez pedig sok bosszúságot okozhat. A legtöbb problémát azonban a vérnyomás-ingadozás okozza - ezt sokan tapasztalják akár tartósan is, ez pedig nagy igénybevételt jelent a szervezetnek. Az érintetteknek sok pihenés, valamint a stressz kerülése javasolt.

Különösen nehéz napjuk lesz az allergiásoknak

Az allergiásoknak rossz hír, hogy továbbra is magas a levegő pollenkoncentrációja. A parlagfű többeknél okozhat akár intenzív panaszokat is, a szabadban való sportolás, futás pedig tovább fokozhatja a tüneteket. Segíthet az érintetteknek, ha gyakrabban mosnak hajat, a szellőztetést pedig ajánlott a korareggeli vagy az esti órákra időzíteni. A legtöbben orrfolyást, tüsszögést és szemviszketést tapasztalhatnak, a panaszok a délutáni órákban jelentkezhetnek legerősebben.