Humánmeteo: panaszokat okoz a hőingás

Szombaton továbbra is frontmentes időre számíthatunk, és a frontérzékenyek számára kedvező időszak még több napig kitart. Egyre kevesebb lesz a felhő, egyre több a napsütés, de ez kissé csalóka, mert a hőmérséklet még délután is az ilyenkor szokásos átlag alatt marad. Reggel országszerte fagyra kell készülni, emellett a legtöbb gondot még mindig a nagy napi hőingás okozza. A hőingással negatív hatásairól és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Hétvégén érdemes kihasználni a jó időt szabadtéri programokra, aktív pihenésre. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy az arra érzékenyeknél rosszullét, mellkasifájdalomés szédülés is felléphet, főként a délelőtti gyors melegedés során. Estétől márfejfájásis többeknél előfordulhat, de markáns tünetektől nem kell egyelőre tartani. Az időjárás összességében kedvezően alakul a szabadtéri programokhoz, akár hosszabb kirándulásokat, túrákat is szervezhetünk hétvégén. Erőteljes humánmeteorológiai hatások nem érik a szervezetet, ezt pedig érdemes kihasználni regenerálódásra, aktív pihenésre.

A hétvégi szabadtéri programok alatt az érzékeny bőrűeknek már ajánlott védekezniük a nap káros sugarai ellen. Különösen a déli órákban növekszik a leégés veszélye, ezért mindenképpen ügyeljünk a megfelelő fényvédelemre a szabad bőrfelületeken. A téli időszakot követően érzékenyebb a bőr, akár 20-30 perc alatt is kialakulhat bőrpír. Rossz hír az allergiásoknak számára, hogy a kőris, a ciprusfélék, a nyár és az éger pollenjének légköri koncentrációja a következő napokban várhatóan fokozatosan emelkedni fog.