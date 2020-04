Humánmeteo: örülni fogunk a hétfőnek

Holnap nem érkezik front térségünkbe, ez pedig végre lehetőséget teremt arra, hogy a megterhelő hidegfront után kipihenhessük magunkat - olvasható a Meteo Klinika előrejelzésében. Reggel még helyenként hűvös lesz, emiatt a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők még enyhébb végtagfájdalmakkal ébredhetnek, de a sajgó ízületek átmozgatása vagy akár egy meleg borogatás is enyhíthet a panaszokon.

Végre a korábbról elhalasztott tevékenységekre, feladatokra is lehetőség adódik, el lehet végezni a kerti és a ház körüli munkákat. A kedvező humánmeteorológiai helyzetet használjuk ki arra, hogy erősítsük immunrendszerünket, felkészítve ezzel is a későbbi, nehezebb időszakokra, ugyanis már a láthatáron van a következő megterhelő hidegfront. A vitaminpótlásban szerencsére most nagy segítséget nyújthatnak a friss idénygyümölcsök és a zöldségfélék.

Erősítsük immunrendszerünket szezongyümölcsökkel! Fotó: Getty Images

Panaszokat inkább csak azok tapasztalhatnak, akik fokozottan érzékenyek a hirtelen melegedésre. Ebben az esetben enyhébb vérnyomáspanaszok, migrén, illetve koncentrálási problémák jelentkezésére számítsunk, ez pedig ronthatja kissé a komfortérzetünket. Csapadék a déli és középső tájakon várható egy-egy zápor, zivatar formájában. Ezeken a tájakon fülledté válik majd a levegő, ez főleg az asztmásokat viseli meg.

Az UV-sugárzás a felhőzet miatt változékonyan alakul, de a napos időben a déli órákban elérheti a 4-4,5-ös erősséget. A fokozottan érzékenyek bőre megpirulhat, amennyiben hosszú időn át a tűző napon tartózkodnak. Az allergiásoknak jó hír, hogy kitisztult a levegő, és most számottevően nem növekszik a pollenkoncentráció.