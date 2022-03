Humánmeteo: óraátállítás miatt is szenvedhetünk

Vasárnap elkerülik a frontok a Kárpát-medence térségét, országszerte kellemes időre számíthatunk. A hőmérséklet délután ismét 20 fok körül alakul, de a nagy napi hőingás most is jellemző lesz. Különösen a mélyebb völgyekben élők tapasztalhatnak 20 fok feletti hőmérséklet ingadozást. Az óraátállítást pedig szinte mindenki megérzi majd valamilyen mértékben! A szokatlan meleggel és az óraátállítással terhelt időben fellépő tünetekről és az ehhez kapcsolható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A meleg idő és az óraátállítás miatt fejfájós lehet a vasárnap. Fotó: Getty Images

Meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy az új időszámításra való áttérés most nehezebb lehet, hiszen egy órát veszítünk, rövidebb lesz a nap. Ön is stresszesebbé válhat az alvászavarok és fáradékonyság miatt, könnyen felborulhat a bioritmus. Emellett afejfájásis kimondottan gyakori szokott lenni, legyen az akár görcsös, akár migrénes típusú, ami tovább ronthatja a komfortérzetét. Egyéntől függ, de többnyire néhány napig eltart, amíg átszokik a szerveztünk az új időszámításra.

Többen a melegedést sem viselik jól, és a viszonylag nagy napi hőingás is róhat terhelést a szervezetünkre. A napsütésnek hála azonban legalább a hangulat pozitív lehet. Az UV-sugárzás mérsékelt, de az érzékeny bőrűeknél jelentkezhet bőrpír! A közlekedőket az alacsony napállás időszakaiban elvakíthatja a napfény, készítsen az autóba napszemüveget. Egyre többen közlekednek biciklivel, illetve gyalogosan, rájuk is fokozott figyelemmel kell lenni - vezessen mindig a körülményeknek megfelelően, és tartsa be a követési távolságot! Az óraátállítás miatt figyelmetlenebbé, dekoncentrálttá válhat - ha ezt veszi észre magán, akkor mindig tartson egy rövid pihenőt!