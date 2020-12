Humánmeteo: okklúziós front okoz panaszokat

Vasárnap kettősfronti hatás érvényesül: napközben főként délen és keleten, estefelétől már országszerte egy okklúziós front okoz panaszokat. Okklúziós front akkor jön létre, ha egy hidegfront megelőz egy melegfrontot. Emellett a fagyok hatására a hidegfrontra érzékenyek tünetei is erősödhetnek. Reggel nagyon mélyre süllyed a hőmérő higanyszála, és napközben is alig emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet. Az átvonuló front negatív hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Folyamatosan tartsuk melegen a sajgó végtagokat. Fotó: Getty Images

Egész nap sajoghatnak az ízületek

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett az ízületi bántalmak sem szűnnek, egész nap sajoghatnak a kopott és a gyulladt ízületek is - ezeket időnként tornáztassuk át kíméletesen, de ügyeljünk arra, hogy ne terheljük meg a végtagokat. Folyamatosan tartsuk melegen a sajgó végtagokat, vastag zokni, harisnya és a kesztyű is elengedhetetlen a hideg időben. Már előző este ajánlott idejében lefeküdnünk, ugyanisalvászavarokés álmatlanság is felléphet, reggel ezért fáradtan és nyűgösen ébredhetünk.

Ha hosszabb időt töltünk a szabadban, készüljünk fel arra, hogy nagy terhelés éri a szervezetünket. Öltözzünk a téli időnek megfelelően, a hőérzet még a mért értékeknél is alacsonyabban alakul. Emellett az esernyőre is szükség lehet, a szabadtéri programokra inkább csak nyugaton adódik hosszabb lehetőség. A levegőminőség nem változik számottevően.