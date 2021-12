Humánmeteo: nyugtalanító szerda

A meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy. Különösen reggel, de a tartósabban nyirkos helyeken napközben is jelentkezhetnek izomgörcsök , végtagfájdalmak. Napközben vérnyomáspanaszok, illetve fejfájás is felléphet, ezek a tünetek estétől erősödni fognak. Az emésztőrendszeri problémák szintén erősödhetnek, legyen szó akár hasi görcsökről, akár puffadásról. Ajánlott áttérni kímélő étrendre, most lehetőleg kerülje a túl zsíros, nehéz, fűszeres fogásokat, illetve a puffasztó ételeket is!