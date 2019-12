Humánmeteo: nyugtalan lesz a szerda

Szerdán gyenge hidegfront fejt ki hatást szervezetünkre, de kellemetlen tüneteket inkább csak az érzékenyebbek körében okoz - írja a Meteo Klinika. Jó hír viszont, hogy kipihentebben ébredhetünk, a napok óta tartóalvászavarokháttérbe szorulnak. A vérnyomásunk főleg a nap első felében ingadozhat, estére várhatóan mérséklődnek ezek a tünetek.

Felerősödhet a fejfájás. Fotó: iStock

A szokatlan meleg az ország nagy részén átmenetileg mérséklődik, a változékonyság hatására azonban gyorsan ingadozhat az érzett hőmérséklet. A helyenkénti csapadék, majd a pár fokkal hűvösebb levegő hatására az ízületi panaszok is felerősödhetnek még napközben is. Az élénk szél miatt nyugtalanok, ingerlékenyek lehetünk, könnyen elveszíthetjük a türelmünket akár egy-egy kisebb probléma kapcsán is.