Humánmeteo: nyugtalan lesz a szerda

Szerdán nem érkezik időjárási front térségünkbe, így amennyiben kifejezetten csak a frontokra érzékeny, akkor nem tapasztalhat markáns tüneteket - írja a Meteo Klinika. A magasban zajló melegedés miatt azonban a fokozottan melegfront-érzékenyek körében koncentrálási zavarok, enyhe migrén léphet fel, ezzel összefüggésben pedig ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk a megszokottnál. Ez főleg a Dunántúlon lehet jellemző, de a középső országrészben is tapasztalhatunk ingerlékenységet, esetleg alvászavarokat. Keleten mindemellett görcsösfejfájásis okozhat kellemetlen perceket. Emésztési panaszaink szintén fokozódhatnak, puffadást is tapasztalhatunk. A következő napokban is marad a változékony időjárás.

Ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk a megszokottnál. Fotó: iStock

Nő a balesetveszély

Az allergiásoknál a parlagfű csak mérsékelt tüneteket okoz. A közlekedés során időnként a napsütés lehet zavaró, emellett kissé szétszórt, és a szokottnál ingerültebb sofőrök is fokozzák a balesetveszélyt. A csapadék miatt a keleti tájakon csúszóssá válhatnak az utak - vezessünk fokozott óvatossággal!