Humánmeteo: nyűgösség nyálkás szürkeséggel

Pénteken frontmentes marad az idő, de pár fokkal visszaesik a nappali felmelegedés. A reggeli fagyok főleg a derült tájakon lesznek jellemzőek, máshol pedig a ködfoltok megjelenése lesz jellemző. Szitálás a ködös tájakon fordulhat elő. A nyugalomba jutott levegő egyre több tünetet vált ki! A nyirkossághoz köthetően fellépő tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A tartós fényhiányt a legtöbben megszenvedjük. Fotó: Getty Images

Kedvetlenség, nyűgösség

Meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy több napja nincs részünk fronthatásban, és még mindig a frontmentes, nyirkos idő okozza a panaszokat. Mindennaposak az ízületi bántalmak, sokan keringési és vérnyomáspanaszokkal küzdenek, illetve a kedvetlenség és az ok nélküli fáradékonyság, a nyűgösség is sokaknál jelentkezik. Vasárnaptól látszik némi változás, de akkor már afejfájáserősödhet fel sokaknál átmenetileg. Mindezekkel együtt az immunrendszerünk is tartós és intenzív igénybevételnek van kitéve. Az aluszékonyság és a lehangoltság a mindennapokban is komoly kellemetlenségeket okozhat, a tartós fényhiányt a legtöbben megszenvedjük. A fényterápia akár rövid távon önnek is megoldást nyújthat, de van, akinél ez inkább kiegészítő kezeléssel együtt fejti ki a legjobb hatását.

A párás levegő kedvez a kórokozók terjedésének, ezzel együtt, ha nem öltözik megfelelően, akkor a megfázás veszélye is növekszik. Az őszi időszakban a szokottnál is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vitamin-utánpótlásra, különösen negyven év felett. Fogyasszon naponta legalább háromszor friss zöldséget és gyümölcsöt. A nyugalomba jutott levegőben többfelé tovább növekszik a szennyezőanyagok koncentrációja. A nitrogén-oxidok és a PM10 mennyisége főleg a forgalmasabb csomópontokban lépheti át az egészségügyi határértéket.