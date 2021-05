Humánmeteo: nyűgös lesz a szombat

Holnap nem érkezik front a Kárpát-medence térségébe, de eleinte még változékony időre számíthatunk. Reggel kifejezetten hideg lesz, és napközben is az átlagosnál hűvösebb marad a levegő, de csapadék nem várható. Elsősorban keringési és vérnyomásproblémák léphetnek fel az arra hajlamosaknál. A kezdődő melegedés a szervezetünk védekezőképességét is igénybe veszi: ha kíváncsi, hol mekkora a fertőzésveszély az országban, nézze meg a Meteo Klinika térképét.

Fejfájás és nyugtalanság

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a kezdődő melegedésre fokozottan érzékenyeknélfejfájásléphet fel, amit masszírozással, megnövelt folyadékfogyasztással mérsékelhetünk - de ez sajnos csak átmeneti megoldást nyújt. A friss zöldségeknek, gyümölcsöknek magas a víztartalma, a folyadékot ilyen formában is célszerű bevinni a szervezetbe, ugyanis emellett vitaminokhoz, ásványi anyagokhoz is juthatunk belőlük. A másik kellemetlen tünet, amit többen érezhetnek a nap folyamán, az a nyugtalanság, ingerlékenység. A szokottnál is nyűgösebbek lehetünk, könnyebben elfogyhat a türelmünk, ezt főleg a nyugati tájakon élők tapasztalhatják. A vérnyomás-ingadozás intenzitása délelőtt lehet a legnagyobb, erre az időszakra lehetőleg ne tervezzünk megerőltető fizikai munkát. A hideg reggelen a kopásos ízületi bántalmak felerősödhetnek, emellett a nagy napi hőingás a vérnyomáspanaszokkal élőknél okozhat kellemetlen tüneteket.

Sokakat fejfájás gyötörhet szombaton. Fotó: Getty Images

Erős lesz az UV-sugárzás

Ügyeljünk arra, hogy reggel meglehetősen hűvös lesz: a megfázás elkerülése érdekében öltözzünk fel vastagabban, rétegesen, gondolva arra, hogy napközben gyorsan melegszik a levegő, és délután már vékonyabb ruhadarabokra lesz szükség. A napszemüveg az UV-sugárzás elleni védekezésben is fontos, a napos tájakon a déli órákban ugyanis elérheti az erős fokozatot a sugárzás szintje. A légmozgás hűsíti bőrt, így előfordulhat, hogy kevésbé érezzük, ha már hosszabb ideje ér minket a nap. Használjunk a bőrtípusunknak megfelelő fényvédő szereket!

h i r d e t é s

A pollenhelyzet javul, de a platánra és a tölgyre allergiások körében ismét egyre erősebb, most közepes mértékű allergiás reakciók léphetnek fel. Az érintettek mérsékeljék a hús- és tejtermékfogyasztást, a szemirritáció elkerülése érdekében pedig viseljenek napszemüveget. A közlekedés során is legyünk óvatosak: ha úgy érezzük, lankad a figyelmünk, szétszórtak vagyunk, tartsunk pihenőt.