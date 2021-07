Humánmeteo: nyugatról jön a felfrissülés

Szerdán délelőtt keleten több, nyugaton kevesebb napsütés várható és nyugaton elszórtan zápor, zivatar alakulhat ki. Délután a napsütés mellett az erősen megnövekvő gomolyfelhőzetből elszórtan zápor, zivatar várható. A déli szél élénk lesz. Akár 39 fokra is számíthatunk, északnyugaton lesz a kevésbé meleg és keleten a forróság. A rendkívüli időjárásban jelentkező tünetekről és a védekezésről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A fiatalabb szervezetet is megterheli

Nyugaton a front közeledtével némileg enyhül a forróság, de itt is 30 fok közelében maradunk. Ugyanakkor, főleg a prefrontális tünetek erősödnek meg, melyek a tartós hőterhelés miatt kimerült szervezetet a szokásosnál is jobban megterhelik, a frontérzékenyek tünetei erősebben jelentkezhetnek.

Keleten viszont arra készüljön, hogy a rendkívüli meleg nemcsak a beteg és idős, hanem még az egészséges szervezet számára is intenzív megterhelést jelent. Azalvászavarokhalmozódnak, emiatt sokan nem tudják kipihenni magukat, napközben pedig fáradtak, ingerültek lehetünk, emellett csökken a fizikai és a szellemi teljesítőképesség is. Az alváshiány az immunrendszert is gyengíti, ezért fontos, hogy kíméljük magunkat ezekben a napokban.

A keleti országrészben továbbra is marad a kánikula. Fotó: Getty Images

A rekkenő hőségben nagyon fontos a bőséges folyadékfogyasztás, ugyanis fokozott a kiszáradás veszélye. Lehetőleg csapvizet, szódavizet vagy ásványvizet válasszunk, a kávét, cukros italokat és az alkoholt kerüljük. Ezen kívül az ásványi sók pótlásáról is gondoskodjunk, de ne fogyasszunk nehéz, zsíros ételeket. A forróságban jól esik a magas víztartalmú, hűsítő dinnye, ez nem csak felfrissülést nyújt, de segít pótolni az elvesztett ásványi só mennyiséget is.

Mindig kerüljük a tűző napsütést, ha a szabadban tartózkodunk, könnyen napszúrást kaphatunk a strandon is. Különösen a gyerekek veszélyeztetettek, hiszen ők és az idősek nem érzékelik annyira a nagy meleget. Amennyiben szédülést, rosszullétet, hányingert tapasztalunk, azonnal kérjünk segítséget!

Az UV-sugárzás eléri a nagyon erős fokozatot, fényvédőkrémek használata nélkül ne menjünk a napra! Magas faktorszámú naptejeket használjunk, az újrakrémezést pedig szükség esetén ismételjük meg, a strandolás során gyakrabban! A pázsitfű, a lórom és a csalán pollenje többfelé nagyobb mennyiségben van jelen a levegőben, az érintettek kerüljék a tejtermékek fogyasztását.