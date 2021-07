Humánmeteo: nem tágít a kánikula

Hétfőn délelőtt a napsütést időnként felhők zavarják meg, de csapadék ekkor még nem igazán várható. Délután a napsütés mellett helyenként már zápor, zivatar is kialakulhat, a hőmérséklet viszont továbbra is 30 fok felett marad. Az egyre melegedő időben jelentkező tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Egy anyuka egy szökőkútnál hűsöl gyermekével Orosházán. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Az egészségeseket is nagy terhelés éri

A rendkívüli meleg nem csak a beteg és idős, hanem még az egészséges szervezet számára is intenzív megterhelést jelent. Az egyre romló alvásminőség miatt sokan nem tudják kipihenni magukat, napközben pedig fáradtak, tompák, ingerültek lehetnek. Emellett csökken a fizikai és a szellemi teljesítőképesség is. Az alváshiány az immunrendszert is gyengíti, ezért fontos, hogy amikor csak tudunk, pihenjünk le, akár rövid időre is.

Erre figyeljünk a hőhullám idején

A hőhullám idején igyekezzünk úgy megtervezni a napi programokat, hogy a legmelegebb órákban lehetőségünk legyen hűvös, árnyékos helyre húzódni. Naponta többször javasolt langyos vízzel lezuhanyozni, és hideg vízzel borogatni is. Most inkább ne vállalkozzunk megterhelő programokra, nehéz túrákra. Az UV-sugárzás eléri a nagyon erős fokozatot, ezért fényvédő krémek használata nélkül nem ajánlott a szabadban tartózkodni.

A lórom és a csalán pollenje magas koncentrációban van jelen a levegőben. Az allergiásoknak nem kedvez ez a helyzet, ezért az érintetteknek nem tanácsos gondozatlan területek közelében tartózkodni, kirándulás után pedig ajánlott a hajat és ruhát mosni. A közlekedés során változó útviszonyokra készüljünk. A nagy hőterhelésben a reflexek is tompák, megnyúlik a reakcióidő, de az ingerült sofőrök miatt is növekszik a balesetveszély. Az utastérben soha ne hagyjunk kisgyereket és állatot, még nagyon rövid időre se, az autó ugyanis percek alatt felforrósodhat.