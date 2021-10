Humánmeteo: nem sok jót ígér az egyre hidegebb idő

Holnap napközben nem érkezik újabb front, de az élénk, sőt, helyenként megerősödő széllel tovább tart a hideg levegő beáramlása. Változóan felhős lesz az ég, ennek következtében a napsütés csak kissé javítja a hőérzetet. A hidegfrontszerű jellemzőket mutató idő hatásairól és a leggyakoribb tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Az egyre hűvösebb idő sokaknak okozhat kellemetlenségeket. Fotó: Getty Images

Amennyiben fokozottan érzékenyek vagyunk, hidegfrontjellegű hatást tapasztalhatunk a front mögött érkező hideg levegő hatására - kiemelendő, hogy még több napig ez fogja meghatározni a humánmeteorológiai helyzetet, sőt, a tünetek várhatóan fokozódnak. A hideg reggelen többeknél kopásos jellegű ízületi bántalmak léphetnek fel, melyek a szélvédett tájakon még erőteljesebbnek érződhetnek.

Ingerlékenyebbek lehetünk

Még mindig sokan szenvedhetnek görcsös fejfájástól, ráadásul ez a tünet fokozottabban jelentkezhet a szeles vidékeken. Emellett az arrafelé élők ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak is lehetnek, a gyerekek viselkedése is rossz irányba változhat. Mivel ilyenkor nagy a megfázás veszélye, igyekezzünk rétegesen öltözködni, és figyelni a megfelelő vitaminbevitelre. Már napközben is az átlag alatt marad a hőmérséklet, a hőérzeten pedig a többfelé élénk, erős szél is ront.