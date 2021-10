Humánmeteo: nem kímél minket a hideg

Vasárnap tartós frontmentes időszak köszönt be, de reggel kifejezetten hideg, néhol nyirkos idő lesz, és napközben is marad a hűvös idő. Az enyhébb reggeli fagyokat követően 15 fok köré melegszik a levegő, de ez még mindig pár fokkal az ilyenkor szokásos átlag alatt van. A nyirkos reggelekhez köthető tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Holnap hideg idővel indul a nap. Fotó: Getty Images

A kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők körében a végtagfájdalmak felerősödésére lehet számítani. A tünetek a reggeli órákban lehetnek legerősebbek, de a szokásos reggeli kímélő torna segíthet a panaszok gyorsabb mérséklésében. Átmenetileg a gyulladásos panaszok is előjöhetnek. Napközben álmosság és fáradtságérzet is jelentkezhet, de inkább még csak a fokozottan érzékenyek körében. Ha mi is ebbe a csoportba tartozunk, akkor már az éjszaka folyamán tapasztalhatunk alvásproblémákat, emiatt nyűgösebben is ébredhetünk.

Délutánra felerősödhet a migrén

Ha hajlamosak vagyunk rá, akkor az előző napokhoz hasonlóan most is előjöhet a migrénünk, ami a délutáni órákban lehet a legerősebb. Ilyenkor jót tesz egy kis séta a friss levegőn, illetve a pihenés, a nyugalom is javasolt.

A hideg reggelen kívül még napközben is fennáll a megfázás veszélye, ugyanis a napsütés ellenére is hűvös marad a levegő, ez pedig megtévesztő lehet. Mindenképpen érdemes vastagon és rétegesen öltözni, az immunrendszert pedig friss gyümölcsökkel támogatni. A sok napfény javítja a hangulatot és a közérzetet, a szabadban, a friss levegőn tett sétával is erősíthetjük szervezetünk ellenálló képességét.