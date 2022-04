Humánmeteo: nem jön front, mégis kínzó lesz a kedd

Kedden nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben, de a magasban zajló változások miatt többen tapasztalhatnak különféle tüneteket. Hűvösen indul a nap, és napközben is az átlag alatt marad a hőmérséklet, ráadásul többfelé záporok is előfordulhatnak.

A körülmények miatt a kettősfrontra és a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél is felléphetnek keringési panaszok, ingadozhat a vérnyomás és gyakori lehet a fejfájás is. A párás részeken a légúti panaszok is fokozódhatnak, nehézlégzést tapasztalhatunk. A hosszan tartó igénybevételhez kapcsolódóan jelentkező panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A változékony, gyakran fülledt idő több panaszt is okozhat. Fotó: Getty Images

Ebben az esetben elmondható, hogy az idősek és a szívbetegek a tünetekre a leginkább veszélyeztetettek: a diszkomfort érzet mellett nehézlégzés is felléphet, ezen kívül vérnyomás-ingadozást, keringési rendellenességeket is lehet tapasztalni. Az érintetteknek ajánlott inkább zárt térben tartózkodniuk, és kerülni a megerőltető fizikai munkát, a pihenés javíthat az állapotukon.

A záporok területén az asztmások állapota romolhat elsősorban, de egyesek a csapadékhullás előtt ok nélküli nyugtalanságot, izgatottságot is tapasztalhatnak. Az élénk szél egyeseknél fejfájást okozhat, az ingerlékenység is gyakran fokozódik ilyenkor. A hűvös idő nem kedvez a kopásos eredetű ízületi bántalmakkal élőknek, náluk egy könnyed átmozgatással, reggeli tornával csökkenthető a fájdalom.