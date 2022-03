Humánmeteo: nem jön front, mégis kínzó lehet a szombat

Szombaton továbbra is frontmentes időre számíthatunk, és a délutáni hőmérséklet is a kellemes tartományban alakul. A napsütés országszerte jellemző lesz, csapadék nem alakul ki. A nagy napi hőingás viszont most is többek napját elronthatja! A nagy napi hőingással terhelt helyzetben fellépő negatív hatásokról Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Front nem lesz szombaton, de a nagy napi hőingás sokakat megviselhet. Fotó: Getty Images

Veszélyben a keringési panaszokkal élők

A reggeli és a délutáni hőmérséklet közötti nagy különbség mindenkire hat, de legjobban a keringési panaszokkal élőket viseli meg. A rosszullét és a vérnyomás-ingadozás a délelőtti órákban lehet a legerősebb, sőt, egyes esetekben délután is felléphet. Ilyenkor érdemes lepihenni egy kis időre, vagy csak nyugodt körülményeket teremteni magunk körül, hogy a felesleges stresszel már ne rontsuk tovább a helyzetet. Enyhe fejfájást a nap második felében tapasztalhatunk, sőt, a kellemetlen tünet a következő napokban is jelentkezhet.

A hétvégi szabadtéri programok alatt az érzékeny bőrűeknek ajánlott védekezniük a nap káros sugarai ellen. Abban az esetben, ha nagyon fehér a bőrünk, már 20-30 perc alatt bőrpír jelentkezhet az UV-sugárzás hatására. Különösen a déli órákban növekszik a leégés veszélye, ezért amennyiben érintettek vagyunk, fordítsunk kiemelt figyelmet bőrünk védelmére.