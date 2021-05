Humánmeteo: nem fogunk jól aludni hétfőn

Holnap gyenge hidegfronti hatás érvényesül. Folytatódik a párás, szórványosan csapadékkal tarkított idő, ráadásul most még az északnyugatira forduló szél is sokfelé megerősödik. Egész nap, országszerte alacsony lehet a hő- és komfortérzet. A fronthoz köthető tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást: a Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a párás idő fáradékonnyá teheti az érzékenyebbeket, többen alvászavarokat is tapasztalhatnak. Délutánra fülledtség rontja a helyzetet, ez pedig elsősorban az időseket és a szívbetegeket terhelheti meg. Ha az érintettek közé tartozunk, akkor lehetőleg kerüljük a délutáni órákban a komolyabb fizikai igénybevételeket, és próbáljunk pihenni egy kicsit.

Alvászavarokat tapasztalhatunk hétfőn. Fotó: Getty Images

A szórványosan kialakuló záporok csak átmenetileg frissíthetik fel a levegőt, és amennyiben asztmától szenvedünk, akkor átmeneti romlást tapasztalhatunk az állapotunkban. A magas páratartalom miatt a légzőszervi megbetegedésekkel küzdők állapota is romolhat, ezért amennyiben érintettek vagyunk, akár rosszullétet, nehézlégzést is tapasztalhatunk. Ha tehetjük, ilyen esetben pihenjünk le, akár csak pár percre is, illetve frissítsük fel magunkat egy pohár vízzel.

A pollenérzékenyek erre figyeljenek

A szabadban ingadozó lesz a hőérzet, romlik a komfortérzet és növekszik a megfázásveszély. Réteges, jól variálható öltözet javasolt, a szabadtéri programoknak nem kedveznek a körülmények. A pollenterhelés ingadozó, az allergiások állapota romolhat. Ha pollenérzékenyek vagyunk, akkor lehetőség szerint estefelé vagy kora reggel szellőztessünk, napközben többször mossuk meg a szemünket, és az ágyneműt se szárítsuk a szabadban. A záporokat követőn nagyjából fél órával kitisztul a levegő, ekkor jót tesz egy kis séta a szabadban.

h i r d e t é s

A közlekedőket a napsütés mellett a helyi záporoktól nedvessé váló útszakaszok is megzavarhatják, a csúszós burkolaton kerüljük a hirtelen fékezést, vezessünk óvatosan! A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések is kísérhetik, az oldalszél jelentősen csökkenheti a menetstabilitást.