Humánmeteo: nehezen indulhat a vasárnap

Vasárnap erős déli széllel meleg légtömegek érkeznek, országszerte melegfront jellegű hatást tapasztalhatunk, noha tényleges front nem fog érkezni. Sok napsütés melegíti a levegőt, csapadék nem várható, délután már 20 fok köré melegszik a hőmérséklet, nagy lesz tehát a napi hőingás! Intenzív melegedés kezdődik, az ehhez köthető panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást. Számíthatunk arra, hogy a napokban gyakorivá válnak az alvászavarok, nehezebben ébredhetünk, és napközben is jellemző ilyenkor a fáradtság, tompaság. Élénkítésre is szükség lehet, de a kávét és az egyéb koffein tartalmú italokat próbáljuk meg kerülni.

A nehéz ébredés után napközben is tompák, fáradtak lehetünk. Fotó: Getty Images

Amennyiben a melegfrontra fokozottan érzékenyek körébe tartozunk, nálunk is jelentkezhet migrén, és rossz hír, hogy erre az előttünk álló időszakban tartósan számítani kell. Aki érzékeny a szélre, szintén hasonló, fejfájásos tüneteket tapasztalhat, emellett ingerlékenység, nyugtalanság is jellemző lehet. Az átlagosnál melegebb napon az étkezés során kerüljük a megterhelő, nehéz és zsíros ételeket, inkább a salátákat, gyümölcsöket és a halat részesítsük előnyben. Fogyasszunk sok folyadékot is, a szervezetnek szüksége van a vízre. A szél kissé csökkenti a hőérzetet, de a napsütés hatására javul a komfortérzet. Ajánlott minél több időt a friss levegőn tölteni, a szabadtéri programokra kiváló alkalom nyílik.

Védekezzünk a napsugarak ellen!

Fontos, hogy a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, ezért mindenképpen gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről. Használjunk legalább 20-as, az érzékenyebb bőrűek és a kisgyermekek pedig 30-as faktorszámú fényvédő szert! A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napon való tartózkodást, ha mégis napra mennénk, a naptej mellett a megfelelő öltözetre is fordítsunk gondot. A ruházatunk készüljön természetes anyagból, szellős, könnyű, lehetőleg világos színű legyen. Fejünket óvjuk kalappal, szemünket pedig napszemüveggel. Belsőleg is felkészíthetjük bőrünket a káros sugarak ellen: a sárgarépa, a paradicsom sok béta-karotint tartalmaz, rendszeres fogyasztásukkal elősegíthetjük a hosszabb távú védelem kialakulását.

A pollenterhelés fokozódik, elsősorban a kőris, a platán és a tölgy virágpora válthat ki allergiás reakciókat. A közlekedést erős lökésekkel kísért oldalszél nehezíti, csökkenhet a menetstabilitás, mérsékeljük a sebességet! A reflexidő nagymértékben megnövekszik, ezért engedjünk időnként friss levegőt az utastérbe, hogy kicsit felélénküljünk.