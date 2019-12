Humánmeteo: nehéz nappal indulnak az ünnepek

Kedden markáns front már nem fejti ki hatását, de az időjárás okozta panaszok egész nap erősek lehetnek - írja a Meteo Klinika. Sokaknál emiatt görcsös fejfájás, illetve izomgörcsök jelentkezhetnek, valamint a szívpanaszok is felerősödhetnek. Ebben a helyzetben nagyon gyakori a vérnyomás-ingadozás is! Napközben fokozzuk a folyadékbevitelt, ami a téli időszakban meleg leves, vagy tea formájában is kiváló lehet.

Sokakatfejfájásgyötörhet holnap. Fotó: iStock

Szeles idő várható

A megterhelő élettani helyzetben nem csak akkor tapasztalhatunk kellemetlenségeket, ha frontérzékenyek vagyunk: a szélre érzékenyek körében országszerte jelentkezhet ok nélküli idegesség, idegi feszültség, és a gyerekek is agresszívebbek, élénkebbek lehetnek a megszokottnál. Az erős szél miatt a szabadban erősen romlik a hőérzet, a mért értékeknél akár 4-5 fokkal is hidegebbnek érezhetjük a levegő hőmérsékletét. Napközben is elkél a vastagabb kabát, illetve a szélálló öltözet is, ügyeljünk arra, hogy kimelegedve ne menjünk ki a szabad levegőre. A változékony idő pozitív hatása, hogy kitisztul a levegő.

A közlekedés során a sok helyen erős, néhol olykor viharos szél nehezíti a haladást, illetve az oldalszél is zavaró lehet, ezért a szokottnál korábban induljunk útnak - javasolt lassabban vezetni.