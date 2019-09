Humánmeteo: nehéz napok várnak ránk

Vasárnap az erősen változékony időben kettősfronti hatás érvényesül, legintenzívebben nyugaton és a középső területeken. Általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamintalvászavarokis jelentkezhetnek - írja a Meteo Klinika. Célszerű kerülni a fizikailag és szellemileg megerőltető tevékenységeket, a szabadidőt pedig pihenéssel tölteni. A szív- és keringési rendszer betegségeivel küzdőknek is nehéz ez az időszak: ebben az esetben vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhatunk, nehézlégzés is jelentkezhet.

Migrén és légzőszervi panaszok léphetek fel vasárnap. Fotó: iStock

Ízületi fájdalmak gyötörhetnek

A csapadékos időszakokban felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Helyenként fülledtség is rontja a komfortérzetet, a légzési nehézségekkel küzdőknek nem tanácsos hosszabb időt a szabadban tölteni. A csapadék és a változékony idő jót tesz az allergiásoknak, ha ugyan csak rövid időre is, de csökken a pollenterhelés.

A közlekedést többfelé nehezíthetik záporoktól nedvessé váló útszakaszok, amik területén jelentősen megnövekszik a féktáv. Tartsunk nagyobb követési távolságot, illetve vezessünk a megszokottnál is lassabban, óvatosabban, hiszen egy-egy intenzívebb csapadékgócban a látástávolság is hirtelen lecsökkenhet.