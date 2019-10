Humánmeteo: nehéz napok jönnek

Szerdán újabb front nem érkezik, de a fokozottan érzékenyek még hidegfront jellegű hatást tapasztalhatnak a front mögött érkező hideg levegő hatására. Még több napig ez fogja meghatározni a humánmeteorológiai helyzetet, sőt a tünetek várhatóan fokozódnak - írja a Meteo Klinika. A hideg reggelen többeknél kopásos jellegű ízületi bántalmak léphetnek fel, mely a szélvédett tájakon még erőteljesebben jelentkezhet.

Megterhelő lehet a nagy lehűlés. Fotó: iStock

Növeljük a vitaminbevitelt

Az idő gyorsan lehűl, ezért könnyen megfázhatunk, ha nem öltözünk fel megfelelően. Már mindenhol elkél a vastag kabát, a gyerekeknél és a fázósabbaknál a sál és a sapka is! A görcsösfejfájásmég mindig felléphet sokaknál, ami az egész nap hangulatára rányomhatja a bélyegét.

Az előző napon tapasztalt erőteljes fronttevékenység sokunk szervezetét igénybe vehette, amely így legyengülhetett és fogékonyabbá vált a kórokozókkal szemben is. Növeljük a vitaminbevitelt, az étrendünkbe is igyekezzünk beépíteni az ezt tartalmazó ételeket. Már napközben is az átlag alatt marad a hőmérséklet, a hőérzeten pedig a többfelé élénk, erős szél is ront. Az élénk, időnként erős légmozgás hatására fejfájás jelentkezhet, emellett ingerlékennyé és türelmetlenebbé is válhatunk.

A megterhelő helyzet és az erős szél mellett még az óraátállítás hatásai sem csökkentek le teljesen, ezért még akkor is tapasztalhatunk alvászavarokat, ingerlékenységet és nyugtalanságot is, ha nem vagyunk kifejezetten frontérzékenyek. Jó hír, hogy a front mögött tartósan tiszta lesz a levegő, a szmogveszély nem áll fenn.